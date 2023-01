Zurkowski-Spezia: ci siamo! E nella trattativa c’è lo zampino di un ex viola

La Gazzetta dello Sport evidenzia come, per l’arrivo imminente di Zurkowski allo Spezia, ci potrebbe essere stata la mano di un ex giocatore della Fiorentina a favorire l’affare tra viola e spezzini: Dragowski. L’ex portiere gigliato, connazionale del centrocampista polacco, è stato contattato proprio dall’ex compagno di squadra a Firenze e, dopo le sue parole, si sarebbe convinto a scegliere la destinazione ligure rispetto all’Empoli.

Sicuramente, però, sull’operazione ha influito anche il miglior rapporto che il d.g. Macia, da ex, ha con la Fiorentina e il legame che il suo collaboratore Melissano vanta con Italiano.