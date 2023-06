Galli: “Come Jovic non c’è nessuno nella Fiorentina, neanche Gonzalez ha le sue giocate. Zaniolo? I viola hanno bisogno come il pane di altri giocatori”

L’ex portiere e direttore sportivo della Fiorentina, Giovanni Galli, in un suo intervento a Lady Radio, sul mercato della squadra viola ha detto: “Se dovessi fare una scommessa tra Jovic e Cabral, io punto sul serbo, perché ha tantissima qualità e un livello superiore a tutti gli altri. C’è solo il bisogno di risvegliare la sua fame e la sua voglia di tornare ad essere protagonista. Però come lui, nella Fiorentina non c’è nessuno, neanche Nico Gonzalez ha le sue giocate. E’ decisamente superiore al giocatore che ci ha fatto vedere di essere”.

Su Zaniolo, per il quale i viola avrebbero fatto un sondaggio: “Quando un ragazzo ha cambiato a 25 anni, sette squadre, una valutazione va fatta. Quando si compra un giocatore si compra tutto, la parte buona e la parte meno buona. Abbiamo bisogno come il pane in altri ruoli, la priorità assoluta è un regista, poi un difensore centrale e una punta”.