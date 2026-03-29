Fissato al 9 aprile il primo appuntamento tra Fiorentina e Crystal Palace: a Londra, infatti, andrà in scena il quarto di finale d'andata di Conference League. Occhio agli inglesi, però, che sono in apprensione per una delle proprie stelle.

Torna a casa

Si tratta del classe 2004 Adam Wharton, valore di mercato di 60 milioni e pretendenti di lusso quali Manchester United e Real Madrid, alla sua seconda stagione con le Eagles. Due giorni fa ha collezionato il suo terzo gettone con l'Inghilterra, subentrando nella sfida contro l'Uruguay: tuttavia, si è visto costretto a lasciare il ritiro della Nazionale per via di un problema fisico, e il suo allenatore Glasner spera di poter contare su di lui per una partita tanto importante come quella contro la Fiorentina.

C'è ottimismo

Filtra, ad ogni modo, ottimismo da casa Palace: il giornalista Jack Rosser, vicino alle vicende dei londinesi, avrebbe confermato che ‘non si tratta di nulla di troppo serio’: la speranza, in patria, è che Wharton recuperi in tempo, come auspicato da Glasner ("Vorrei avere tutti a disposizione dopo la sosta Nazionali").