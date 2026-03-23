Glasner: "La Fiorentina è una grande squadra, molto tradizionale. Ecco come sfrutteremo al meglio la nostra pausa"

Oliver Glasner, allenatore del Crystal Palace, prossimi avversari europei della Fiorentina, ha parlato al sito ufficiale del club su come affronterà la lunga pausa di 21 giorni che porterà i londinesi verso il quarto di finale contro i viola.

Le parole di Glasner

“Andrò a casa mia in Austria per rilassarmi fra le montagne questo weekend, poi inizierò a prepararmi in vista della Fiorentina. Sono una squadra molto tradizionale, una grande squadra in Italia: ci stiamo preparando consci di ciò. Vogliamo il miglior risultato possibile: adesso si tratta di sfruttare al meglio queste tre settimane di sosta”.

Poi, un piccolo ‘spoiler’: “Ci riposeremo per qualche giorno, poi molti giocatori andranno con le Nazionali: in seguito, ci prepareremo con un'amichevole per mantenere il ritmo gara. Mi aspetto che Nketiah torni arruolabile dopo la sosta Nazionali, di modo da avere tutti a disposizione”.

Riposo necessario o troppa pausa?

Come si legge sul sito, questa pausa forzata sarà la sesta più lunga nella storia del club, dietro solo a periodi più corposi per cause di forza maggiore, tra cui il CoVid, il Mondiale invernale del 2022, e la morte della Regina Elisabetta. Resta da capire come i londinesi arriveranno all'incontro con la Fiorentina, in bilico tra il giusto ritmo partita e il dovuto riposo in una stagione che vede una partita dopo l'altra.