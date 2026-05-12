Il caso delle maxi colonne al Franchi, l'opposizione chiede chiarimenti. Burgassi: "Non ostruiscono la visuale"

E' approdato in Consiglio Comunale il "caso" delle due maxi colonne montate allo stadio Artemio Franchi ai lati della nuova Fiesole, che sono state viste da tutte le persone presenti alla partita contro il Genoa.

La richiesta dall'opposizione

A presentare una domanda d'attualità su questa è stato il consigliere comunale Massimo Sabatini (Lista Schmidt), che ha sottolineato: "Nel rispondere, l'assessore si preoccupa di chiarire che nel progetto i piloni ci sono, senza spiegare ancora perché nei primi render non ci fossero. L'assessora Perini non si è minimamente curata, però, di far aggiornare i video che ancora sono visibili sulle pagine del Comune. Nel dare i chiarimenti a me, si è premurata di correggere la mia terminologia: anziché 'piloni', ha parlato di 'maxi-colonne'. Elementi appunto grandi che andrebbero segnalati".

La risposta della maggioranza

Dai banchi della maggioranza è arrivato anche l'intervento del consigliere del PD, Marco Burgassi, che ha specificato: “Sul progetto di riqualificazione dello stadio Franchi è necessario riportare il confronto su elementi tecnici oggettivi. Quelle che in questi giorni vengono definite impropriamente ‘piloni’ sono in realtà maxi colonne già previste nel progetto sin dalle prime fasi progettuali e richiamate nella relazione tecnico-illustrativa allegata agli elaborati”.

E anche: "La loro collocazione è stata studiata in modo da non interferire con la visuale del terreno di gioco né con quella delle curve della tribuna e della maratona, rispettando pienamente i parametri previsti. Le verifiche effettuate confermano infatti che non esistono posti con visuale ostruita e che il progetto rispetta gli standard UEFA richiesti per gli impianti sportivi contemporanei”.