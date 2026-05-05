Incontrarsi sì, ma solo per dirsi addio. La frase inquietante pronunciata da Paratici

La serata dell'Olimpico va sicuramente messa in catalogo tra quelle da dimenticare in fretta. E purtroppo ce ne sono tante in questa stagione maledetta per la Fiorentina.

Una serata che però era nata con una dichiarazione del direttore sportivo viola, Fabio Paratici, che possiamo definire inquietante.

“Ci vedremo per progettare la prossima stagione”

“La squadra che nasce è sempre l'unione di intenti tra dirigenti e allenatore, in base a ciò che vuole il mister ci muoveremo di conseguenza. Ci vedremo con Paolo Vanoli per fare il consuntivo di questa stagione e progettare la prossima”. Questo è quello che ha detto il dirigente viola, poco prima che la squadra entrasse in campo e prendesse quattro pere dalla Roma.

Dirsi addio

Intendiamoci, che Paratici e Paolo Vanoli debbano rivedersi entro la fine della stagione è più che normale. Ci si siede ad un tavolo, ci si guarda negli occhi, magari ci si ringrazia pure a vicenda e poi ci si dice addio. Vanoli ha rimesso in carreggiata la squadra e questa stagione ma non può essere un tecnico di quelli da progetto, con il quale impostare la risalita in Serie A e in tempi brevi.

Ha dimostrato grandi limiti in diversi aspetti, pur avendo il merito, evidentemente, di essere risultato più empatico all'interno dello spogliatoio rispetto a quanto accaduto con Stefano Pioli.

Pungolo e motivazione oppure…

Vogliamo prendere queste parole di Paratici come un tentativo per motivare tutti fino alla fine della stagione, non come un vero e proprio endorcement nei confronti dell'allenatore di Varese. Altrimenti ci sarebbe materiale per preoccuparci…