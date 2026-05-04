Il ds della Fabio Paratici è stato intervistato da DAZN prima della gara contro la Roma: "Raggiungere obiettivi è sempre difficile, qualsiasi esso sia. Si vive con il pathos di tutti coloro che lavorano attorno. Futuro? La squadra che nasce è sempre l'unione di intenti tra dirigenti e allenatore, in base a ciò che vuole il mister ci muoveremo di conseguenza. Ci vedremo con Paolo Vanoli per fare il consuntivo di questa stagione e progettare la prossima. Per quanto riguarda i calciatori richiesti, saremmo felici che qualcuno facesse richieste ma altrettanto se restano. Se hanno richieste vuol dire che hanno fatto bene con la Fiorentina".

Sul futuro di Vanoli

Paratici ha poi aggiunto: "Parliamo tutti i giorni, ma non ora, da quando siamo arrivati. A noi piace sempre parlare di futuro, quando o se raggiungeremo la matematica salvezza faremo un consuntivo con Paolo e poi penseremo a cosa fare per il futuro. Lo si fa sempre in ogni squadra in ogni stagione".

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E alla notizia della Cremonese che ha perso contro la Lazio ha commentato: "Mi dispiace per loro ma sono felice per noi".