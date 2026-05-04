Brescianini: "Fin dal primo momento ho creduto che avremmo portato la nave in porto. Stagione difficile, ma..."
Marco Brescianini. Foto: Vicario/Fiorentinanews.com
Il centrocampista della Fiorentina Marco Brescianini è intervenuto a DAZN per commentare la gara contro la Roma che inizierà tra poco.
La scelta a gennaio
Brescianini ha dichiarato: “A gennaio abbiamo deciso di fare questa scelta e ho sempre creduto fin dal primo momento che saremmo riusciti a portare la nave in porta”.
Sulla stagione della Fiorentina
E ha aggiunto: "Questa è stata una stagione difficile ma abbiamo queste ultime partite per chiudere al meglio"
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