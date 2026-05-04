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La Fiorentina già salva questa sera se... le combinazioni che premiano i viola

Marco Masoni /
Ndour esultanza gol

La Fiorentina potrebbe uscire definitivamente dall'incubo e festeggiare la matematica salvezza già stasera. 

Ci sono delle combinazioni che porterebbero i viola a tagliare il traguardo e sono legate al match dei gigliati ma anche a Cremonese-Lazio che si giocherà alle 18.30. 

Sconfitta Cremonese

Se i grigiorossi perdessero la sfida contro i biancocelesti, alla Fiorentina basterebbe un pari per volare a +10 sulla terzultima che è la quota sicurezza

Pareggio a Cremona

In caso di pareggio a Cremona, invece a Vanoli e i suoi servirebbe una vittoria per festeggiare, un pareggio non basterebbe. 

Vittoria grigiorossa

Con l'affermazione della Cremonese, verdetto rimandato in ogni caso e agonia prolungata.

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