La Fiorentina già salva questa sera se... le combinazioni che premiano i viola

La Fiorentina potrebbe uscire definitivamente dall'incubo e festeggiare la matematica salvezza già stasera.

Ci sono delle combinazioni che porterebbero i viola a tagliare il traguardo e sono legate al match dei gigliati ma anche a Cremonese-Lazio che si giocherà alle 18.30.

Sconfitta Cremonese

Se i grigiorossi perdessero la sfida contro i biancocelesti, alla Fiorentina basterebbe un pari per volare a +10 sulla terzultima che è la quota sicurezza.

Pareggio a Cremona

In caso di pareggio a Cremona, invece a Vanoli e i suoi servirebbe una vittoria per festeggiare, un pareggio non basterebbe.

Vittoria grigiorossa

Con l'affermazione della Cremonese, verdetto rimandato in ogni caso e agonia prolungata.