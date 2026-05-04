Calciomercato Fiorentina, l'unico giocatore in doppia cifra? Il suo futuro in viola è in bilico

La Fiorentina ha un solo giocatore che quest'anno è riuscito ad andare in doppia cifra in termini di realizzazioni. Si tratta di Albert Gudmundsson che è arrivato a quota dieci gol fatti. Dietro di lui c'è Moise Kean (che non vede il campo da un bel pezzo) con nove.

Discontinuo

Ma Gud è tutt'altro che certo di rimanere a Firenze anche la prossima stagione. Discontinuo sul terreno di gioco, a volte perfino irritante, dall'islandese il club viola si aspettava un rendimento molto diverso.

Venti milioni di euro

I venti milioni di euro circa che sono stati investiti su di lui, non hanno fruttato granché in questi due anni di permanenza. Ed ecco perché è emerso il fatto che, davanti ad un'offerta di un certo tipo, la Fiorentina potrebbe arrivare a cedere immediatamente l'ex Genoa.