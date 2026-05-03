Altra chance per Gudmundsson, che si avvicina alla resa dei conti. E occhio a Gasperini per il futuro

Con tutta probabilità ci sarà ancora Albert Gudmundsson come attaccante di riferimento nella Fiorentina contro la Roma. Con un Kean out per motivi familiari e un Roberto Piccoli non ancora al top della forma, dovrebbe essere l'islandese il perno centrale del reparto offensivo viola.

Altra chance

Un'altra chance per lui, dopo che la prestazione contro il Sassuolo ha diviso le opinioni. Resta il fatto che, nel reparto centrale, Gudmundsson per lo meno si è visto molto di più che quando gioca esterno.

I numeri

Sarà un altro appello per lui, con le prove per il futuro che ormai scarseggiano. Paratici dovrà riflettere anche sul suo futuro. il bottino in viola dice 75 presenze, 18 gol e 9 assist in due stagioni. Si è visto decisamente di peggio, si può fare decisamente meglio. Dopo tante occasioni per fare il salto sprecate, per Gudmundsson siamo arrivati alla resa dei conti. E occhio a Gasperini, che lo punta per il futuro nel caso la Fiorentina lo scaricasse.