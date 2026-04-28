Gudmundsson e il vasto impero che si sta costruendo tra Islanda e Italia

L'appartamento a Frakkastígur 1 (valore quasi 4 milioni di euro), a Reykjavík è solo l'ultima aggiunta al vasto impero immobiliare che si sta creando l'attaccante della Fiorentina, Albert Guðmundsson.

Tra Islanda e Italia

Tra l'anno scorso e quest'anno c'è stata la rapida espansione del patrimonio di Gud, che ha acquistato tramite la società Albert ehf. diversi nuovi appartamenti nella capitale islandese, una casa indipendente a Seltjarnarnes sempre in Islanda e un appartamento a Roma.

Pensa già al suo futuro

Gudmundsson sta già pensando ora al proprio futuro, visto che la carriera da calciatore non potrà essere certo eterna e ha deciso di investire, come molti suoi colleghi, nel vecchio e caro business del mattone.