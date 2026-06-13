Un contratto da record con il nuovo sponsor tecnico. Presentazione e maglie, come cambia la divisa

Il cambio di sponsor tecnico è ormai un segreto di pulcinella però c'è sempre spazio per aggiungere particolari nuovi a questa storia. Dopo cinque anni di Kappa, la Fiorentina si appresta a fare ritorno con Joma, marchio spagnolo che ormai si è diffuso molto anche in Italia e che ha collaborazioni di questo tipo con diverse squadre di Serie A.

Valore del contratto

Semmai fa specie il valore del contratto firmato perché si parla di un accordo di cinque anni, da venti milioni di euro complessivi, cifra mai raggiunta in passato dalla Fiorentina, almeno per quanto riguarda la sponsorizzazione tecnica della squadra.

Salto in alto

Per comprendere meglio il salto, l’ultimo anno Kappa ha versato 2,8 milioni di euro al club viola e si era spinta fino a 3,2 per rinnovare ancora il contratto. Quindi siamo al di sotto e anche in maniera consistenze rispetto alla Joma. E tutto questo senza contare il fatto che sono previsti anche bonus al raggiungimento di alcuni obiettivi sportivi (così come malus in malaugurati casi).

Presentazione e maglie

6 luglio. Dovrebbe essere questa la data della presentazione delle nuove maglie della squadra che avverrà in una location particolare della città e non al Viola Park. Ci saranno tre maglie da gioco e una speciale, da collezione, per festeggiare il centenario. La tradizione non è stata stravolta, tutte le maglie saranno impreziosite da dettagli e caratteristiche tecniche particolari. Ognuna di queste avrà un riferimento alla città, ai monumenti e alla storia della Fiorentina: la prima sarà viola, la seconda bianca, la terza totalmente inedita (non ci sarà ripetizione della maglia biancorossa già vista in passato).