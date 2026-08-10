E alla fine quello che doveva essere il sostituto di De Gea... sarà il portiere titolare della Lazio

Prima che iniziasse il ritiro della Fiorentina e che le prime amichevoli fugassero ogni dubbio, si è parlato molto della possibilità che David De Gea lasciasse la Fiorentina. Tra i possibili sostituti, il nome più quotato era quello di Christos Mandas della Lazio.

Di nuovo la Lazio

Il greco, lo scorso anno, era stato ceduto in prestito al Bournemouth, dopo che Provedel si era ripreso definitivamente il posto da titolare. Con la cessione dell'ex Empoli e Spezia all'Inter, però, Mandas si è ritrovato - al rientro dal prestito - una nuova occasione proprio tra i pali della Lazio. In rosa Gattuso ha anche il giovane e talentuoso Motta, ma al momento Mandas sembra essere in vantaggio per un posto da titolare.