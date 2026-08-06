La Fiorentina pareggia contro il Deportivo A Coruña: gli ospiti la riacciuffano sul finale, non basta Ndour
Amichevole
FIORENTINA-DEPORTIVO A CORUÑA 1-1 (17° Ndour, 89° Nsongo)
FIORENTINA (4-3-2-1): De Gea (61° Christensen); Joao Mario (72° Dodo), Dragusin (81° Pongracic), Ranieri (61° Viery), Valdepeñas (72° Jimenez); Fagioli (87° Fortini), Ndour (87° Croci), Brescianini (81° Fabbian); Atta (81° Mazzeo), Gudmundsson (61° Mandragora); Kean (81° Piccoli).
A disp.: Lezzerini, Fortini, Braschi, Kospo, Croci.
All.: Fabio Grosso.
Ad otto giorni dall’esordio ufficiale in Coppa Italia la Fiorentina di Fabio Grosso, in attesa di accogliere il neo arrivato Franco Mastantuono, si appresta a giocare l’ultimo test match internazionale. Questa sera - dopo aver sfidato nell’ordine QPR, Watford e Real Madrid - i viola scendono in campo al Viola Park contro il Deportivo A Coruña di Aubameyang e dell’ex di turno Lorenzo Amatucci. Un'importante occasione per consolidare i principi di gioco del nuovo allenatore, ex Sassuolo, reduce con la sua squadra dal 2-2 (firmato Piccoli e Kean) contro i Blancos di José Mourinho. In attesa di chiudere definitivamente l'affare che porterà appunto il fantasista argentino del Real a Firenze, insieme a Kean in attacco giocano Atta e Gudmundsson, con Ndour, Fagioli e Brescianini in mediana. In difesa esordio di Joao Mario. Fischio d’inizio ore 20.00.
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51'
FINISCE QUI! 1-1!
Termina in pareggio l'amichevole!!!
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45'
Altri sei minuti di recupero!
Si chiuderà al 51° della ripresa.
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45'
Ammonito Ferllo subito dopo il gol del Deportivo.
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44'
GOL DEL DEPORTIVO! PAREGGIO ALL'ULTIMO MINUTO!!!
Punizione scaricata corta per Nsongo, che calcia con netta deviazione che lascia fermo Christensen: il pallone entra lentamente in porta. 1-1!
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43'
Accenno di rissa fra le due squadre in occasione di un retropassaggio nei confronti di Christensen, che lo prende con le mani. Sarà punizione a due da dentro l'area per il Deportivo.
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42'
C'è spazio anche per Fortini e Croci
Escono Fagioli e Ndour.
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36'
Ultimi quattro cambi per la Fiorentina
Altre sostituzioni: Dragusin-Pongracic, Brescianini-Fabbian, Atta-Mazzeo e Kean-Piccoli.
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31'
Cinque cambi per il Deportivo: entra Amatucci
L'italiano prende il posto di Rodriguez. In campo anche Comas, Dani Barcia, Soriano e Teijo: fuori Noubi, Navarro, Ede e Cruz.
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31'
Ancora Eddachouri minaccioso di testa, ma stavolta colpisce troppo debole: Christensen blocca.
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27'
Doppio cambio viola sulle fasce
Fuori Joao Mario e Valdepenas, dentro Dodo e Jimenez: Grosso cambia i terzini per gli ultimi minuti del match.
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26'
Traversa per il Deportivo!
Colpo di testa potentissimo di Eddachouri che si infrange sul legno! Spagnoli vicinissimi al pareggio.
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24'
Cooling break.
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21'
Che chance per Ndour!
Ottima galoppata sulla destra di Joao Mario, che poi mette in mezzo e trova il centrocampista, che cerca il piattone sotto porta ma alza il pallone altissimo.
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17'
Fuori Aubameyang e dentro Kevin per il Deportivo.
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17'
Triplo cambio viola
Cambio in porta, esce De Gea ed entra Christensen. Fuori anche Ranieri e Gudmundsson, dentro Viery e Mandragora.
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14'
Gudmundsson prova una serpentina folle dal limite dell'area e passa in mezzo a quattro nello strettissimo, ma non riesce a calciare. Spunto di grande qualità dell'islandese.
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13'
Scatenato Valdepenas: bellissima giocata sulla fascia e cross basso tentato, Navarro anticipa Kean e allontana. Già il secondo spunto per lo spagnolo, particolarmente ispirato per questa fase.
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12'
De Gea sventa l'attacco della profondità di Aubameyang ed esce, arriva appena prima del gabonese e allontana.
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10'
Altro giallo per il Deportivo: Eddachouri trattiene Dragudin per la maglia.
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4'
Ammonito Ranieri
Entrata in scivolata molto ruvida su Aubameyang, che resta a terra per un minuto e si trascina dietro il danno fisico, poi si rialza. Giallo per il difensore viola.
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1'
Un cambio per gli ospiti: esce Noè, entra Villares.
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1'
Via alla ripresa!
Riparte Fiorentina-Deportivo! Nessun cambio per la squadra di Grosso.
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51'
Finisce il primo tempo!
Termina 1-0 la prima frazione di Fiorentina-Deportivo!
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48'
Errore di Ranieri sotto porta da calcio d'angolo.
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45'
Sei minuti di recupero!
Tra blackout e cooling break, il recupero è lunghissimo!
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41'
PALO DI JOAO MARIO!
Fagioli batte corto una punizione e allarga subito per Joao Mario che crossa in mezzo, Kean non tocca il pallone e nessuno riesce a deviare: la sfera rimbalza sul palo sotto lo sguardo del portiere avversario.
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35'
Per la seconda volta in questo primo tempo, scatta un black-out al Viola Park: la gara si ferma, stavolta per un tempo più lungo.
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33'
CHE OCCASIONE PER KEAN!
Fagioli pesca in mezzo all'area Gudmundsson, che tenta una conclusione poi respinta, la palla va tra i piedi di Kean che incrocia sul secondo palo col sinistro da ottima posizione ma non trova la porta! Che opportunità.
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25'
Cooling break
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17'
GOOOOOOL DELLA FIORENTINA! LA SBLOCCA NDOUR!
Punizione battuta bene da Fagioli, Dragusin defilato sul secondo palo fa da sponda di testa e Ndour colpisce di destro al volo, battendo Ferllo a incrociare: 1-0! Viola in vantaggio!
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16'
Atta scalda il Viola Park: che numero!
Il francese va via alla marcatura e si porta dietro Riki per trenta metri: l'avversario lo trascina giù e si becca il giallo.
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14'
Prime occasioni per la Fiorentina
Bellissimo spunto di Joao Mario, poi la combinazione tra Gudmundsson e Atta porta a un cross completamente sballato. Poco dopo nasce una duplice occasione: prima Valdepeñas incrocia col sinistro troppo largo, poi Brescianini raccoglie un cross e schiaccia di testa, di poco a lato.
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8'
Ranieri chiude bene un cross di Cruz anticipando Aubameyang, corner per il Deportivo sul quale lo stesso numero 19 ospite trova la testa di Eddachouri, di poco alto.
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4'
Noubi buca un controllo e Kean attacca subito la profondità, viene fermato prima che possa arrivare davanti alla porta.
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1'
Via alla sfida al Viola Park!
Comincia Fiorentina-Deportivo A Coruña!