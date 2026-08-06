La Fiorentina pareggia contro il Deportivo A Coruña: gli ospiti la riacciuffano sul finale, non basta Ndour

Amichevole

FIORENTINA-DEPORTIVO A CORUÑA 1-1 (17° Ndour, 89° Nsongo)

FIORENTINA (4-3-2-1): De Gea (61° Christensen); Joao Mario (72° Dodo), Dragusin (81° Pongracic), Ranieri (61° Viery), Valdepeñas (72° Jimenez); Fagioli (87° Fortini), Ndour (87° Croci), Brescianini (81° Fabbian); Atta (81° Mazzeo), Gudmundsson (61° Mandragora); Kean (81° Piccoli).

A disp.: Lezzerini, Fortini, Braschi, Kospo, Croci.

All.: Fabio Grosso.

Ad otto giorni dall’esordio ufficiale in Coppa Italia la Fiorentina di Fabio Grosso, in attesa di accogliere il neo arrivato Franco Mastantuono, si appresta a giocare l’ultimo test match internazionale. Questa sera - dopo aver sfidato nell’ordine QPR, Watford e Real Madrid - i viola scendono in campo al Viola Park contro il Deportivo A Coruña di Aubameyang e dell’ex di turno Lorenzo Amatucci. Un'importante occasione per consolidare i principi di gioco del nuovo allenatore, ex Sassuolo, reduce con la sua squadra dal 2-2 (firmato Piccoli e Kean) contro i Blancos di José Mourinho. In attesa di chiudere definitivamente l'affare che porterà appunto il fantasista argentino del Real a Firenze, insieme a Kean in attacco giocano Atta e Gudmundsson, con Ndour, Fagioli e Brescianini in mediana. In difesa esordio di Joao Mario. Fischio d’inizio ore 20.00.

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