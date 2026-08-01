Real Madrid-Fiorentina, segui la DIRETTA testuale di Fiorentinanews.com
Amichevole di lusso questo pomeriggio per la Fiorentina di Fabio Grosso. I viola scenderanno infatti in campo contro il Real Madrid, presso il Worthersee Stadion a Klagenfurt, in Austria.
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