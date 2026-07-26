Un centrale della Fiorentina vicino all'addio: destinazione confermata, si tratta sulla formula

Con le entrate di Viery e Dragusin, si è fatta sempre più chiara la necessità della Fiorentina di vendere un centrale difensivo. E, come riporta Orazio Accomando, una prima decisione sembrerebbe essere stata presa.

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Lo voleva anche il Sassuolo, e invece c'è stato il sorpasso del Torino: i granata sono vicini all'accordo per il prestito di Comuzzo, in uscita da Firenze. La formula sembrerebbe essere quella del titolo temporaneo con diritto di riscatto, da capire le cifre.

Il post di Accomando