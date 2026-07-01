Mercato viola: le QUOTAZIONI dei giocatori
Via alla sessione estiva di calciomercato per la Fiorentina. In entrata, la squadra viola ha completato l’acquisto a titolo definitivo del difensore centrale brasiliano Viery Fernandes dal Gremio.
In uscita si attendono ancora movimenti dal club viola.
In grassetto sono evidenziati i nomi nuovi e/o gli aggiornamenti.
ENTRATA
Mandas (P) 5%
Oso (D) 20%
A.Martinez (D) 15%
N.Tavares (D) 15%
J.Sanchez (D) 10%
J.Mario (D) 10%
Favasuli (D) 5%
Thorstvedt (C) 40%
Aranda (C) 20%
Miretti (C) 10%
Koleosho (A) 50%
Cancellieri (A) 25%
Zeballos (A) 15%
Zhegrova (A) 10%
Pellegrino (A) 10%
Irankunda (A) 5%
Solomon (A) 1%
USCITA
De Gea (P) 5%
Christensen (P) 30%
Martinelli (P) 30%
Dodô (D) 50%
Fortini (D) 65%
Pongracic (D) 20%
Gosens (D) 15%
Moreno (D) 50%
Valentini (D) 40%
Kouadio (D) 80%
Mandragora (C) 25%
Fazzini (C) 40%
Fabbian (C) 20%
Sohm (C) 50%
Richardson (C) 50%
Barak (C) 65%
Bianco (C) 65%
Amatucci (C) 50%
Gudmundsson (A) 30%
Piccoli (A) 20%
Nzola (A) 50%
Sottil (A) 50%