Proseguono i lavori al Franchi: stamattina uno step importante per la copertura della Fiesole - FOTO
Proseguono senza sosta i lavori per il restyling dello stadio Artemio Franchi. La nuova Fiesole assume sempre di più la conformazione che i tifosi della Fiorentina potranno ammirare, con la sistemazione della copertura tra i prossimi step.
A tal proposito proprio questa mattina gli operai stanno montando, lavorando nella zona esterna alla Fiesole, il reticolo metallico che servirà per unire le travi che sorreggono la copertura. Di seguito la foto:
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