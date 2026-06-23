Ieri la Commissione urbanistica e infrastrutture e la Commissione cultura e sport hanno fatto il punto, con l’ingegner Dreoni, sui lavori dello stadio Artemio Franchi (LEGGI QUI). A riguardo la rilasciato alcune dichiarazioni il capogruppo del PD in Palazzo Vecchio Luca Milani.

Le parole di Milani

"L’ingegner Dreoni, in Commissione, ha fatto il punto sul cantiere dello stadio Artemio Franchi. Le parole dell’ingegnere, Responsabile Unico del Procedimento, hanno chiarito, a tutti i consiglieri, che i lavori stanno andando avanti ed è confermata la data del 2029 per la chiusura dei lavori. È un cantiere complesso, ma gli obiettivi che si è data l’amministrazione saranno centrati".

Sul cantiere

“Un cantiere che sta lavorando nelle migliori condizioni possibili, per arrivare, nei tempi previsti, a conclusione tenendo sotto controllo anche i costi. Possiamo dire che da questa Commissione emergano messaggi rassicuranti sull'andamento dei lavoro. Il progetto di ammodernamento dello stadio, alla fine renderà Firenze più moderna e sempre più vicina alle necessità dei tifosi. Per una città la realizzazione di uno stadio più moderno e funzionale è un'operazione estremamente importante ed unica e che sarebbe naturale fosse apprezzata e valorizzata da tutte le forze politiche; vedendo gli interventi di oggi dei gruppi di opposizione mi pare di registrare un cambio di passo rispetto alle valutazioni fatte fino ad oggi, e questo lo registro come un significativo passo avanti”.