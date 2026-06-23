Stadio Franchi, spazi commerciali e negozi in ogni settore. Problema polveri: Nuove misure del Comune

Il cantiere dello stadio Artemio Franchi è sempre un tema al centro dell'attenzione e della discussione tra i cittadini e le forze politiche.

Tanti i punti toccati ieri dal direttore dei servizi tecnici del Comune di Firenze, Alessandro Dreoni, nella sua approfondita analisi.

Nuovi spazi commerciali

Ebbene qualche specifica ulteriore è giusto farla. Non c'è dubbio innanzitutto sul fatto che ci saranno spazi commerciali all'interno. Sono previsti in ogni settore, veri e propri ristoranti, aree per il merchandising e uno spazio immaginato per il museo. Una realtà molto diversa rispetto a quella che c'è adesso.

Polveri

C'è un problema polveri nel frattempo da affrontare, anche se lo stesso Dreoni ha fatto capire che sarà superato come problema: “II Comune ha imposto alle ditte ulteriori misure per ridurre la dispersione delle polveri. Si tratta sostanzialmente di sabbie, sono state analizzate e non risultano nocive per la salute".