Fiorentina-Deportivo A Coruña: dove vedere l'amichevole dei viola in DIRETTA TV

La Fiorentina è ritornata in Italia dopo la tournée fatta in Inghilterra e la partita giocata in Austria. E giovedì 6 agosto i viola al Viola Park affronteranno il Deportivo a Coruña, squadra neopromossa in Liga in Spagna. La gara, che inizierà alle ore 20, sarà trasmessa in diretta soltanto da DAZN.

Solo un'opzione per vedere Fiorentina-Deportivo in TV

Gli abbonati alla piattaforma potranno dunque seguire la partita su tutte le smart tv compatibili con l’apposita app, o in alternativa su tutti i televisori collegabili ad un decoder Sky Q, a TIMVISION BOX, a dispositivi come Amazon Fire TV Stick e Google Chromecast, o ancora a console di gioco PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S).

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