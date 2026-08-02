Mourinho: "Kean è una bestia, un giocatore fantastico. Primo tempo potevamo vincere 4-0. Ho ringraziato Grosso per..."

KLAGENFURT - "Mi è piaciuto tutto, ho visto un Real Madrid a tre facce: fresco, stanco e super stanco". Sono queste le parole pronunciate dal tecnico dei Blancos, José Mourinho, al termine della partita pareggiata contro la Fiorentina.

“Quello fresco ha giocato molto bene, e il risultato di 2-1 all'intervallo è frutto di un margine minimo. Il primo tempo è stato di altissima qualità; avremmo potuto facilmente vincere per tre o quattro a zero. Nella ripresa, la partita si è fatta più fisica contro una squadra tipicamente italiana, fisicamente imponente. Ci hanno messo un po' sotto pressione, e la seconda frazione di gioco è stata diversa”.

Kean

“Abbiamo visto Moise Kean giocare in area contro due diciottenni, che hanno disputato una partita fantastica e fa parte del loro percorso di crescita, ma fisicamente non sono ancora nelle condizioni di affrontare una bestia come Moise, che è un giocatore fantastico”.

Grosso

“Mi è piaciuto tutto e ho ringraziato Grosso per l'allenamento che ci ha fornito”.