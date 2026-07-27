Watford-Fiorentina: dove vedere l'amichevole in DIRETTA TV. Solo un'opzione a pagamento
La Fiorentina prosegue la seconda parte di ritiro, in Inghilterra e Austria: mercoledì 29 luglio alle ore 20:30, a Vicarage Road, si svolgerà l'amichevole contro il Watford. La gara sarà trasmessa in diretta soltanto da DAZN.
Solo un'opzione per vedere Watford-Fiorentina in TV
Gli abbonati alla piattaforma potranno dunque seguire la partita su tutte le smart tv compatibili con l’apposita app, o in alternativa su tutti i televisori collegabili ad un decoder Sky Q, a TIMVISION BOX, a dispositivi come Amazon Fire TV Stick e Google Chromecast, o ancora a console di gioco PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S).
Fiorentinanews c'è!
Per chi non avesse la possibilità di accedere a questi servizi a pagamento, ricordiamo che a vostra disposizione c'è sempre la diretta testuale di Fiorentinanews.com, gratuita, seguitissima e con la possibilità di commentare il match in tempo reale.