De Gea e Edurne si sposano anche negli affari. Una svolta imprenditoriale per i due

Il portiere della Fiorentina, David De Gea, e la moglie, nonché showgirl e cantante spagnola, Edurne, hanno fondato assieme una nuova società che opererà nel settore immobiliare.

La nuova società

La Norush Assets SL, questo il nome della società ha iniziato le proprie attività il 25 giugno con un capitale sociale minimo di tremila euro immesso all'interno. Si dedicherà all'acquisizione, gestione, esercizio e locazione di immobili, sia in ambienti urbani che rurali, reinvestendo in questo modo parte dei lauti compensi che i due hanno ‘collezionato’ nelle rispettive strade professionali.

La casa dei sogni

Non solo, De Gea e Edurne sono impegnati nella costruzione di una casa a La Finca, uno dei complessi residenziali più esclusivi di Madrid che è destinata a diventare la loro residenza in Spagna.