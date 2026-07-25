De Gea: "Mi piace quello che sto vedendo, ci sono segnali positivi. Con Grosso da poco, ma tutto funzionerà passo dopo passo"

Al termine della partita contro il QPR, il portiere della Fiorentina David De Gea ha parlato ai canali del club e ai media presenti: “Sapevamo che sarebbe stata una partita tosta, contro una squadra che viene da più allenamenti di noi. Sono più avanti per condizioni, ma ho visto cose positive. Con il mister abbiamo fatto solo dieci giorni, stanno arrivando giocatori nuovi. Tutto funzionerà passo passo”.

“Pensiamo al presente, poi vedremo”

Che Fiorentina sta nascendo? “Dobbiamo aspettare un po', ci alleniamo insieme da poco con un allenatore nuovo e con tanti giocatori nuovi. Mi piace quello che sto vedendo in allenamento e in partita, si sta facendo una squadra forte. Ma dobbiamo pensare al presente, migliorare e più avanti guarderemo a dove possiamo arrivare”.

“C'è responsabilità con la fascia al braccio. Il centenario…”

“Per me fa lo stesso essere capitano o meno. Ma quando hai la fascia senti la responsabilità, in una squadra come la Fiorentina che ha tanta storia. Centenario? Per noi è un anno bello e una forte responsabilità. Grosso? Stiamo allenando tanto la parte fisica, ora dobbiamo migliorare parecchio i dettagli: palleggiare e andare avanti. Vogliamo fare una grande stagione tutti insieme”.

“Sensazioni positive e acquisti importanti”

Sensazioni? “Come è normale, quando inizia una stagione, le sensazioni sono sempre positive. Abbiamo preso giocatori importanti e dobbiamo dare un segnale, fare uno step in più. Andremo avanti anche coi nostri tifosi, anche perché è una stagione molto importante. Spagna ai Mondiali? Incredibile, è stata una vittoria perfetta. Che gioia”.