Segnano Atta e Piccoli, ma il migliore è Jimenez. Test da dimenticare per Dodô: le risposte di QPR-Fiorentina

QPR-Fiorentina termina con il risultato di 3-2 in favore dei padroni di casa. Qualche segnale è arrivato dal primo test viola in terra inglese, concluso con una sconfitta.

Jimenez promosso, segnano Atta e Piccoli

Il migliore in campo viola è sicuramente Alex Jimenez. Gioca esterno alto ma non stona, è il più pimpante in fascia. I suoi strappi portano a tanti potenziali pericoli, conquista alcuni falli per scatenare situazioni da palla inattiva. Inoltre è suo l'assist per la rete di Atta. Proprio il centrocampista francese rientra tra i migliori, andando a chiudere una bella azione sfruttando il traversone basso dello spagnolo. Positivo anche l'ingresso in campo di Piccoli, che firma il definitivo 3-2; bella la sua rete.

Matita rossa per Dodô. In mezzo al campo…

Chiarissimo anche il peggiore in campo, senza alcun dubbio Dodô. Causa il fallo del rigore dell'iniziale vantaggio QPR e, in generale, si mostra poco partecipativo sbagliando su tutte le reti subite. Si fa saltare in molteplici occasioni da Smyth, in particolare sull'ultimo gol degli inglesi. Non fanno ben sperare, insomma, le sue condizioni fisiche. Non brilla neanche Oulai, che commette qualche errore di troppo su passaggi apparentemente semplici. Non è affatto un dramma, ma non ha impattato al meglio come all’esordio. Mandragora ci prova con buona volontà, ma le sue buonissime opportunità nel finale vengono sciupate mancando il pareggio.