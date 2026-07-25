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QPR-Fiorentina 2-0: Viola sotto di due a Londra. Segui la nostra DIRETTA testuale

Niccolò Masini /

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Amichevole
QUEENS PARK RANGERS-FIORENTINA 2-0 (30' Madsen R, 39' Kemper)

FIORENTINA (4-3-3): De Gea; Dodo, Viery, Dragusin, Brescianini; Ndour, Oulai, Atta; Jimenez, Kean, Gudmundsson.
A disp.: Christensen, Lezzerini, Comuzzo, Fabbian, Fagioli, Fortini, Ranieri, Mandragora, Piccoli, Kospo, Croci, Deli, Mazzeo, Perrotti.
All.: Fabio Grosso.

Dopo l’amichevole di mercoledì pomeriggio contro il Gubbio, la prima da considerarsi tale dopo la sgambata di domenica scorsa contro la Primavera di Andreazzoli, questo pomeriggio la Fiorentina di Fabio Grosso è impegnata a Londra nella prima amichevole della tournée inglese: alle ore 16 ecco il test sul terreno di gioco del Loftus Road Stadium contro i padroni di casa del Queens Park Rangers.

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  • 41'
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    Presente sugli spalti l'ex viola Tariq Lamptey, che da poco si è trasferito proprio al QPR. Il terzino non è a disposizione per questo test.

  • 39'
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    RADDOPPIA IL QPR!

    Grande confusione in mezzo all'area dopo un intervento in scivolata di Dragusin, poi il tocco di punta di Kemper dal limite risolve la situazione e batte De Gea: 2-0 per i londinesi!

  • 37'
    injury
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    Altro cambio per il QPR: non ce la fa Madsen, uscito dal campo poco dopo il penalty trasformato, entra Alemayehu.

  • 36'
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    Calcio di punizione battuto da Gudmundsson in mezzo, ma Dragusin sul secondo palo non riesce a impattare al meglio la sfera.

  • 32'
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    Buona occasione per la Fiorentina con la verticalizzazione di Oulai per Kean, che tenta un sombrero ma non arriva alla conclusione decisiva.

  • 30'
    goal
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    GOL DEL QPR!

    Madsen trasforma dagli 11 metri: inglesi in vantaggio, 1-0!

  • 29'
    penalty
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    Rigore per il QPR!

    Contatto in area, l'intervento di Dodo è falloso: gli inglesi andranno dagli undici metri.

  • 26'
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    Alex Jimenez è spesso oggetto di fischi e urla di disapprovazione da parte del pubblico locale: le sue vicende extracalcistiche non sono passate inosservate in Inghilterra.

  • 21'
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    Ritmi molto bassi, le squadre si studiano in questa fase.

  • 17'
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    Prima vera occasione del match per i padroni di casa, ci prova proprio il subentrato Lloyd che strozza il destro e calcia a lato.

  • 13'
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    Su tiro di Smyth respinto dalla difesa parte un contropiede della Fiorentina, Jimenez è rapidissimo ma Kean si trova in posizione irregolare.

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    Atta verticalizza per Kean, ma Charles esce alto ed evita il contropiede della Fiorentina.

  • 7'
    injury
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    Prima sostituzione obbligata per il QPR: Kone prende una storta e resta a terra per diversi minuti, poi preferisce non continuare per precauzione. Entra Lloyd.

  • 4'
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    Prime folate offensive del Queens Park Rangers, che sembra viaggiare a grande velocità. Il traversone di Mbengue non riesce a raggiungere compagni.

  • 2'
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    Presenti anche alcuni tifosi viola sugli spalti dello stadio, circa 300.

  • 1'
    match_started
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    Comincia QPR-Fiorentina!

    Via alla gara a Loftus Road! Primo pallone per i londinesi.

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