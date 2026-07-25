Benedetto Ferrara: "King Fabio sta ridando orgoglio al devoto tifoso viola. Il fratello di Kean invece..."

“King Fabio sta ridando un bel po' di orgoglio e di entusiasmo al devoto tifoso viola, uno che per la vita che ha fatto meriterebbe quantomeno la pensione anticipata per via di una passione meravigliosa ma decisamente logorante”. Il King Fabio in questione è ovviamente il diesse della Fiorentina, Paratici, e a scrivere queste parole è il giornalista de La Nazione, Benedetto Ferrara.

La situazione al momento

E poi: “Al momento c'è una difesa rivoluzionata, un centrocampo da sogno pieno zeppo, pure troppo, di giocatori, e poi c'è un attacco da ridefinire, con gli esterni da prendere e il futuro di Kean da decifrare”.

Il like di Giovanni Kean

Su Kean ha fatto notizia il like del fratello del giocatore alla notizia che c'è il Como su di lui: “Che il fratello pregasse per la cessione - conclude Ferrara - o che festeggiasse battendo il cinque per la notizia, viene da pensare che la questione non cambiasse di un millimetro. Detto questo, ci potrebbe anche stare che neanche Giovanni Kean sapesse bene il significato di quell'emoticon”.