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Fiorentina-Gubbio 1-0: esordio in viola per Oulai. Segui la nostra DIRETTA testuale

Niccolò Masini /

Niccolò Masini /
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Amichevole
FIORENTINA-GUBBIO 1-0 (45+3' Gudmundsson RIG)

FIORENTINA primo tempo (4-3-3): De Gea; Dodo, Dragusin, Ranieri, Brescianini; Atta, Mandragora, Ndour; Fortini, Piccoli, Gudmundsson.
FIORENTINA secondo tempo (4-3-3): Christensen (72' Lezzerini); Jimenez, Viery, Comuzzo, Balbo; Fagioli, Fabbian, Brescianini (61' Deli); Fortini (61' Croci), Kean, Pirrò (75' Oulai).
A disp.: Sohm, Beldenti, Egharevba, Melani, Perrotti.
All.: Fabio Grosso.

Ecco la prima amichevole della nuova Fiorentina 2026-2027 con Fabio Grosso al timone. La formazione gigliata scende in campo oggi alle ore 19:00 contro il Gubbio, il terreno di gioco è quello del Viola Park.

Fiorentinanews c'è!

Fiorentinanews.com vi offre come di consueto la diretta testuale dell'incontro, con spazio alle parole dei protagonisti nel post gara.

  • 30'
    substitution
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    Esordio per Oulai!

    Esce Pirrò, entra il centrocampista ivoriano alla prima apparizione in assoluto con la maglia della Fiorentina!

  • 27'
    substitution
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    Entra Lezzerini

    Gli lascia il posto Christensen.

  • 26'
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    Fagioli riceve da Fabbian e tenta la conclusione, alto di poco.

  • 21'
    injury
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    Sfortunato Tordini: entrato in campo da cinque minuti per il Gubbio, subisce un fallo da Fabbian e resta a terra. Il numero 20 ospite esce addirittura in barella, con le mani al volto.

  • 18'
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    Kean! Buona chance per lui

    Il cross di Pirrò sul secondo palo trova l'uscita di Bagnolini, Kean prova a calciare rapidamente ma il tocco sotto termina alto sopra la traversa. Buonissima occasione per la Fiorentina.

  • 16'
    substitution
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    Dentro Deli e Croci, due cambi per Grosso

    Lasciano il campo Brescianini e Fortini, gli unici due rimasti in campo dal primo tempo. Dentro Deli e il giovanissimo classe 2010 Croci, alla prima apparizione in prima squadra.

  • 14'
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    Splendido pallone di Kean per Brescianini che, largo, cerca il cross in mezzo pescando Jimenez, ma la conclusione di destro al volo viene ribattuta dalla difesa umbra. Fiorentina in crescita.

  • 11'
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    Kean in girata! Botta improvvisa del centravanti viola, ma Bagnolini si supera e compie un'ottima doppia parata. Altro corner per la Fiorentina.

  • 9'
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    Mister Grosso tiene d'occhio Pirrò: dialoga spesso con il classe 2008, che si è guadagnato un tempo con i grandi.

  • 6'
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    Kean attrae a sé tutta la difesa e poi scarica, bel cross di Balbo nella direzione di Fortini che colpisce di testa ma trova la parata di Bagnolini. Calcio d'angolo, formazione viola vicina al raddoppio.

  • 2'
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    La formazione della Fiorentina in questo secondo tempo è indicata per intero all'inizio della diretta.

  • 2'
    substitution
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    Tanti cambi per la Fiorentina

    Nuova formazione per la squadra di Grosso: Christensen in porta, difesa del tutto rinnovata con Jimenez-Comuzzo-Viery-Balbo, a centrocampo entrano Fabbian, Fagioli e Pirrò. Ecco anche Kean davanti.

  • 1'
    whistle
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    Via alla ripresa!

    Ricomincia Fiorentina-Gubbio! Viola al momento in vantaggio 1-0.

  • 49'
    whistle
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    Finisce il primo tempo!

    Fiorentina in vantaggio per 1-0 sul Gubbio all'intervallo, decide il penalty trasformato da Gudmundsson.

  • 48'
    goal
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    GOL DELLA FIORENTINA! GUDMUNDSSON!!!

    La sblocca l'islandese su calcio di rigore! Pallone da una parte, portiere dall'altra: 1-0, Fiorentina in vantaggio!

  • 46'
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    Due minuti di recupero, che si allungheranno in attesa del penalty.

  • 45'
    penalty
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    Rigore per la Fiorentina!

    Atta colpisce il pallone di poco sopra la traversa, ma nel frattempo viene colpito al volto dal portiere Bagnolini in area piccola: penalty!

  • 44'
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    Bravissimo Bagnolini in uscita, anticipando tutti e sventando un potenziale pericolo. Il punteggio non si smuove.

  • 42'
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    Ndour resta giù dolorante per qualche istante, toccandosi la caviglia destra. Il classe 2004 si rialza poco dopo, nulla di grave o preoccupante.

  • 38'
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    Atta si muove bene tra le linee e trova Ndour che perde l'attimo, l'azione si sviluppa e Dodo resta a terra dopo un contatto con Bagnolini.

  • 35'
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    Bella giocata di Fortini che rompe un po' gli schemi creando superiorità numerica, affida il cross a Ndour che mette dentro in modo scolastico, Bagnoli capisce e blocca in due tempi. Fiorentina lievemente in crescendo.

  • 34'
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    Calcio d'angolo di Mandragora che la mette sul secondo palo, Ranieri salta e colpisce di testa ma la palla termina sull'esterno della rete.

  • 29'
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    Tiro di Gudmundsson fuori misura, la conclusione termina al lato. Cerca di entrare definitivamente in partita dopo aver creato la migliore occasione, fino a questo momento.

  • 27'
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    Piccolo rischio per la Fiorentina, che ogni tanto subisce le folate offensive del Gubbio. Il tiro da fuori è però inoffensivo per De Gea, che blocca.

  • 24'
    break_start
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    Cooling break per le due squadre. Mister Grosso ne approfitta per alcune indicazioni, soprattutto all'indirizzo di Fortini che non sta sfruttando al meglio i corridoi liberi sulla destra.

  • 18'
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    Fase poco concitata del gioco. Da segnalare solo un altro errore di Piccoli davanti alla porta, i ritmi sono piuttosto bassi.

  • 13'
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    Palo di Gudmundsson!

    L'islandese va via con una splendida finta e fa girare la conclusione con il destro, Bagnolini trema e tocca poi il pallone termina sul legno. Fiorentina vicinissima al vantaggio

  • 10'
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    Prima occasione per il Gubbio, Rosaia colpisce il pallone e fa partire una strana traiettoria che diventa un tiro-cross, De Gea smanaccia in qualche modo

  • 7'
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    Contatto tra Gudmundsson e l'ex viola Rosaia in area di rigore, l'arbitro lascia proseguire nonostante qualche protesta.

  • 5'
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    Atta aveva trovato la rete del vantaggio, pescato in mezzo da Gudmundsson, ma il gol è stato annullato per posizione di fuorigioco dell'islandese.

  • 3'
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    Piccoli! Prima grande occasione viola

    Pescato in profondità da Dodo, il centravanti italiano accelera e va a tu per tu con Bagnolini, ma si divora il vantaggio incrociando la conclusione sul piede del portiere del Gubbio. Prima grande chance fallita.

  • 2'
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    Primo bello spunto da parte di Atta, che approfitta dell'inserimento verticale di Ndour e lo serve bene, poi il centrocampista italiano commette fallo.

  • 1'
    match_started
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    Via alla sfida al Viola Park!

    Inizia l'amichevole Fiorentina-Gubbio! Primo pallone per gli umbri.

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