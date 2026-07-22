Fiorentina-Gubbio 1-0: esordio in viola per Oulai. Segui la nostra DIRETTA testuale
Amichevole
FIORENTINA-GUBBIO 1-0 (45+3' Gudmundsson RIG)
FIORENTINA primo tempo (4-3-3): De Gea; Dodo, Dragusin, Ranieri, Brescianini; Atta, Mandragora, Ndour; Fortini, Piccoli, Gudmundsson.
FIORENTINA secondo tempo (4-3-3): Christensen (72' Lezzerini); Jimenez, Viery, Comuzzo, Balbo; Fagioli, Fabbian, Brescianini (61' Deli); Fortini (61' Croci), Kean, Pirrò (75' Oulai).
A disp.: Sohm, Beldenti, Egharevba, Melani, Perrotti.
All.: Fabio Grosso.
Ecco la prima amichevole della nuova Fiorentina 2026-2027 con Fabio Grosso al timone. La formazione gigliata scende in campo oggi alle ore 19:00 contro il Gubbio, il terreno di gioco è quello del Viola Park.
Fiorentinanews c'è!
Fiorentinanews.com vi offre come di consueto la diretta testuale dell'incontro, con spazio alle parole dei protagonisti nel post gara.
-
30'
Esordio per Oulai!
Esce Pirrò, entra il centrocampista ivoriano alla prima apparizione in assoluto con la maglia della Fiorentina!
-
27'
Entra Lezzerini
Gli lascia il posto Christensen.
-
26'
Fagioli riceve da Fabbian e tenta la conclusione, alto di poco.
-
21'
Sfortunato Tordini: entrato in campo da cinque minuti per il Gubbio, subisce un fallo da Fabbian e resta a terra. Il numero 20 ospite esce addirittura in barella, con le mani al volto.
-
18'
Kean! Buona chance per lui
Il cross di Pirrò sul secondo palo trova l'uscita di Bagnolini, Kean prova a calciare rapidamente ma il tocco sotto termina alto sopra la traversa. Buonissima occasione per la Fiorentina.
-
16'
Dentro Deli e Croci, due cambi per Grosso
Lasciano il campo Brescianini e Fortini, gli unici due rimasti in campo dal primo tempo. Dentro Deli e il giovanissimo classe 2010 Croci, alla prima apparizione in prima squadra.
-
14'
Splendido pallone di Kean per Brescianini che, largo, cerca il cross in mezzo pescando Jimenez, ma la conclusione di destro al volo viene ribattuta dalla difesa umbra. Fiorentina in crescita.
-
11'
Kean in girata! Botta improvvisa del centravanti viola, ma Bagnolini si supera e compie un'ottima doppia parata. Altro corner per la Fiorentina.
-
9'
Mister Grosso tiene d'occhio Pirrò: dialoga spesso con il classe 2008, che si è guadagnato un tempo con i grandi.
-
6'
Kean attrae a sé tutta la difesa e poi scarica, bel cross di Balbo nella direzione di Fortini che colpisce di testa ma trova la parata di Bagnolini. Calcio d'angolo, formazione viola vicina al raddoppio.
-
2'
La formazione della Fiorentina in questo secondo tempo è indicata per intero all'inizio della diretta.
-
2'
Tanti cambi per la Fiorentina
Nuova formazione per la squadra di Grosso: Christensen in porta, difesa del tutto rinnovata con Jimenez-Comuzzo-Viery-Balbo, a centrocampo entrano Fabbian, Fagioli e Pirrò. Ecco anche Kean davanti.
-
1'
Via alla ripresa!
Ricomincia Fiorentina-Gubbio! Viola al momento in vantaggio 1-0.
-
49'
Finisce il primo tempo!
Fiorentina in vantaggio per 1-0 sul Gubbio all'intervallo, decide il penalty trasformato da Gudmundsson.
-
48'
GOL DELLA FIORENTINA! GUDMUNDSSON!!!
La sblocca l'islandese su calcio di rigore! Pallone da una parte, portiere dall'altra: 1-0, Fiorentina in vantaggio!
-
46'
Due minuti di recupero, che si allungheranno in attesa del penalty.
-
45'
Rigore per la Fiorentina!
Atta colpisce il pallone di poco sopra la traversa, ma nel frattempo viene colpito al volto dal portiere Bagnolini in area piccola: penalty!
-
44'
Bravissimo Bagnolini in uscita, anticipando tutti e sventando un potenziale pericolo. Il punteggio non si smuove.
-
42'
Ndour resta giù dolorante per qualche istante, toccandosi la caviglia destra. Il classe 2004 si rialza poco dopo, nulla di grave o preoccupante.
-
38'
Atta si muove bene tra le linee e trova Ndour che perde l'attimo, l'azione si sviluppa e Dodo resta a terra dopo un contatto con Bagnolini.
-
35'
Bella giocata di Fortini che rompe un po' gli schemi creando superiorità numerica, affida il cross a Ndour che mette dentro in modo scolastico, Bagnoli capisce e blocca in due tempi. Fiorentina lievemente in crescendo.
-
34'
Calcio d'angolo di Mandragora che la mette sul secondo palo, Ranieri salta e colpisce di testa ma la palla termina sull'esterno della rete.
-
29'
Tiro di Gudmundsson fuori misura, la conclusione termina al lato. Cerca di entrare definitivamente in partita dopo aver creato la migliore occasione, fino a questo momento.
-
27'
Piccolo rischio per la Fiorentina, che ogni tanto subisce le folate offensive del Gubbio. Il tiro da fuori è però inoffensivo per De Gea, che blocca.
-
24'
Cooling break per le due squadre. Mister Grosso ne approfitta per alcune indicazioni, soprattutto all'indirizzo di Fortini che non sta sfruttando al meglio i corridoi liberi sulla destra.
-
18'
Fase poco concitata del gioco. Da segnalare solo un altro errore di Piccoli davanti alla porta, i ritmi sono piuttosto bassi.
-
13'
Palo di Gudmundsson!
L'islandese va via con una splendida finta e fa girare la conclusione con il destro, Bagnolini trema e tocca poi il pallone termina sul legno. Fiorentina vicinissima al vantaggio
-
10'
Prima occasione per il Gubbio, Rosaia colpisce il pallone e fa partire una strana traiettoria che diventa un tiro-cross, De Gea smanaccia in qualche modo
-
7'
Contatto tra Gudmundsson e l'ex viola Rosaia in area di rigore, l'arbitro lascia proseguire nonostante qualche protesta.
-
5'
Atta aveva trovato la rete del vantaggio, pescato in mezzo da Gudmundsson, ma il gol è stato annullato per posizione di fuorigioco dell'islandese.
-
3'
Piccoli! Prima grande occasione viola
Pescato in profondità da Dodo, il centravanti italiano accelera e va a tu per tu con Bagnolini, ma si divora il vantaggio incrociando la conclusione sul piede del portiere del Gubbio. Prima grande chance fallita.
-
2'
Primo bello spunto da parte di Atta, che approfitta dell'inserimento verticale di Ndour e lo serve bene, poi il centrocampista italiano commette fallo.
-
1'
Via alla sfida al Viola Park!
Inizia l'amichevole Fiorentina-Gubbio! Primo pallone per gli umbri.