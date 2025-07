Leonardo Baroncelli, centrale difensivo classe 2005, giocherà a Gubbio per la prossima stagione: il ragazzo affronterà così la sua prima esperienza tra i professionisti, dopo aver fatto parte della Primavera di mister Galloppa. Queste le sue parole nel video di presentazione su YouTube con la squadra umbra.

“Avevo varie richieste ma sono molto contento, così come lo è il presidente, di aver chiuso la trattativa col Gubbio. Sono pronto ad iniziare: ho deciso di venire qua perché il direttore sportivo Mauro Leo mi ha convinto pienamente. Sono un centrale, posso giocare sia a 3 che a 4, come braccetto o centrale: mi adatto al ruolo che serve. Sarà la mia prima esperienza tra i professionisti e sono molto carico, non vedo l'ora di iniziare”.