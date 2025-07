Un anno fa era stato vicinissimo alla Fiorentina. Ma ora che le cose vanno male, vorrebbe tornare in Italia

Circa un anno fa di questi tempi era stato ad un passo dal vestire la maglia della Fiorentina. Poi però non se ne fece nulla per colpa delle richieste dei suoi procuratori e finì al Lione. Ora che il club francese è stato retrocesso per motivi economici in Ligue 2, Tanner Tessmann vorrebbe tornare in Italia.

Ovviamente adesso vuole lasciare il Lione

E, secondo Tuttomercatoweb.com, oltre al Pisa, ci sarebbero stati dei sondaggi da parte di Torino e Genoa per capire quale sia la situazione legata all'americano. Molto dipenderà dal futuro del Lione (che potrebbe essere riammesso in Ligue1, se vincesse il ricorso), ciò che è certo è che la sua valutazione varia fra gli 8 e i 10 milioni di euro. Ma, almeno per il momento, il club di Commisso non è più interessato a questo profilo.