Tutto può succedere anche in un solo giorno nel calcio moderno. Figuriamoci in undici. Però ad oggi, le speranze di vedere ancora Kean con la maglia della Fiorentina addosso, sono tante.

Kean resta?

Lo scrivevamo in tempi non sospetti che il calciatore non avrebbe fatto il muro contro muro per andarsene. Anzi. E così sta andando. A meno di offerte clamorose da squadre europee (che al momento non ci sono), Kean resterà. E a quel punto, il mercato portato avanti fino ad oggi, assumerebbe davvero un valore diverso. Con o senza il centravanti cambia tanto, forse tutto. Pensare ad un attacco con lui, Dzeko, Gudmundsson e magari anche Esposito, sarebbe tanta roba.

Una Fiorentina diversa sotto la stella di Pioli

E poi la voglia di portare a Firenze giovani, italiani, di far nascere una Fiorentina diversa sotto la stella di Pioli, allenatore ormai fatto, di prima fascia in Italia, che conosce bene Firenze e che anche sui calciatori importanti ha un forte ascendente. Con Fazzini ad esempio è bastata una telefonata per convincerlo, ma ci dicono che ancora ci sono due colpi in canna di livello alto, che Pioli sta portando avanti assieme a Pradè e alla dirigenza viola. Bernabè è sicuramente uno di questi. Il Parma spara alto, ma la sensazione è che a 16 milioni si possa chiudere, magari con l'inserimento di un calciatore che interessa alla formazione gialloblù.

Velocità e idee

Insomma, senza dichiarazioni e proclami importanti, sta nascendo una Fiorentina diversa, almeno nei modi, nei tempi, nell'idea di calcio. Per questo sarà davvero interessante ascoltare Pioli nella conferenza stampa di presentazione che ci sarà a giorni. Sarà il primo a parlare e a farci conoscere il nuovo progetto, parola che non ci piace un granché ma che finalmente potrebbe avere un senso. Il calcio, oggi più che mai, è fatto di idee e di velocità. La società viola sta provando ad unire insieme entrambe le cose.