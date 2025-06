Un ritorno di fiamma per il centrocampo viola. La Fiorentina chiede informazioni per un talento inglese

La coppia di mercato viola formata da Pradè e Goretti è al lavoro per regalare a Pioli (almeno) un altro centrocampista. Secondo le indiscrezioni de La Nazione la squadra mercato viola avrebbe mostrato interesse per un giovane centrocampista del Manchester City.

Il nome nuovo

Il nome in questione è quello di James McAtee. Non un nome nuovo, per la verità, visto che già alla fine del 2024 era stato messo sotto osservazione dalla Fiorentina. Un ritorno di fiamma dunque per il classe 2002 che negli anni è stato impiegato sia sulla trequarti che più arretrato, proprio dove lo posizionerebbe Pioli.

La trattativa

Nel Manchester City il calciatore ha però trovato poco spazio e per questo ha chiesto al club d essere ceduto. Inoltre l'inglese andrà in scadenza nel 2026 e dunque la sua valutazione di circa 20 milioni di euro si abbasserà sensibilmente. La concorrenza però è alta e la Fiorentina dovrà muoversi in fretta se vorrà portare a casa il talentuoso centrocampista inglese.