Ci aspettavamo Kospo e invece ecco Kouadio. Il giovane difensore impressiona in Inghilterra, che sia lui il vero "acquisto" in prospettiva?

La Fiorentina aveva sorpreso tutti quando ad inizio mercato era riuscita ad accaparrarsi il giovanissimo difensore svizzero Eman Kospo, in uscita dalla Cantera blaugrana. Da quel momento il dubbio sulla difesa viola, al netto delle possibili novità del mercato, riguardava l'utilizzo del nuovo acquisto in prima squadra o in Primavera.

Kospo sulle orme di Comuzzo

Si sa durante il ritiro estivo spesso gli allenatori danno la possibilità ai giovani giocatori di mettersi in mostra. Raramente poi lo spazio concesso durante le amichevoli viene riconfermato anche durante le partite che contano. Uno di questi casi è però molto recente in casa Fiorentina. Pietro Comuzzo infatti si è ritagliato un alto minutaggio un po' a sorpresa ad inizio campionato scorso, dopo un ritiro da protagonista. La speranza è che Kospo possa ripercorrere le orme del difensore friulano. Al netto di possibili uscite però, quella di Comuzzo sembra per il momento scongiurata, il reparto difensivo sembra completo, per non dire affollato. Non facile per un giovane come Kospo emergere con così tanta concorrenza, soprattutto se agli esperti contendenti per un posto in squadra si aggiunge anche un nome a sorpresa…

Il nome che non ti aspetti

Il classe 2006 Eddy Kouadio ha sorpreso tutti durante il ritiro estivo, tanto che Pioli ha deciso di inserire lui al posto dei colleghi più navigati quando Comuzzo è stato costretto alla sostituzione contro il Manchester United. Di fronte ai Red Devils Kouadio non è sembrato assolutamente un pesce fuor d'acqua, facendo una grande prestazione nonostante l'atmosfera e il calibro degli avversari. Che possa essere lui dunque “il nuovo Pietro Comuzzo” viola? Ovvero un giocatore fatto in casa in grado di diventare in poco tempo una certezza. Ovviamente con i giovani è sempre meglio andare con i piedi per terra, ma le traiettorie dei due sembrano molto simili…