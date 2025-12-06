Le nostre PAGELLE: Un centrocampo di rara inutilità e anche De Gea decide di affondare con la squadra. Il contributo nullo di Vanoli

De Gea: 4 Forse coperto, c'è anche una leggera deviazione, ma il tiro di Volpato che costa l'1-1 alla Fiorentina, è tutt'altro che irresistibile. Anche sul gol del 2-1 con traiettoria lenta e nei pressi della porta, rimane piantato sulla linea.

Comuzzo: 5 Forse un po' più ordinato rispetto ai colleghi di reparto. Giusto quello. Ma anche lui ha un approccio molle alla partita.

Pablo Marì: 4 Passano le giornate e Pioli prima e Vanoli poi continuano a mandarlo in campo con somma gioia degli avversari che trovano opposizione pressoché nulla negli ultimi venti metri.

Ranieri: 5 Prova ad appoggiare con costanza la manovra offensiva della squadra, cercando di apportare variabili alla sterile manovra viola, ma genera molta confusione e poco altro. Viti: 4,5 Entra ed è uno dei protagonisti della gigantesca buca creatasi sul centrosinistra della Fiorentina. Un'autostrada che Konè prende al volo per giungere fino al casello finale, chiamato 3-1.

Dodô: 4,5 Esulta come un ossesso per un'ininfluente chiusura sulla fascia, fa arrabbiare Vanoli a più riprese. Si inventa una sola accelerazione con assist per Kean. Ancora una volta elemento avulso alla squadra. Kouame: SV.

Mandragora: 5 Confeziona il cross per Parisi sull'azione del rigore…e poi lo trasforma mandando Muric a fare una bella giratina dalle parti di Parma. Marcatura molle, molto molle su Muharemovic che non ha difficoltà a segnare il 2-1. Filtro a centrocampo e gioco a livello molto basso.

Fagioli: 4 Idee zero, personalità, se possibile, anche meno di zero. Vanoli ha detto che per lui non è un regista, ma lo continua a schierare in questo ruolo…e lui continua a non fare niente. Piccoli: 4 Una bella manata ad un avversario e nessun taglio sul primo palo, movimenti offensivi completamente sbagliati.

Sohm: 4 Tenta di mettere un difficile filtrante per Kean, ma gli resta un po' corto. L'unica giocata per il quale verrà ricordato, si fa per dire, in questa partita. Degno componente di un centrocampo di rara inutilità. Ndour: 4,5 Scodella tre-quattro palloni morbidi in area che finiscono comodamente tra le mani del portiere del Sassuolo.

Parisi: 5 Ci mette la testa, nel vero senso della parola, al 7'. E prende un pugno in pieno volto da Muric che significa anche rigore per la squadra. Dà spazio a Volpato in occasione dell'1-1 e in generale fa grande fatica a contenerlo. L'attaccante del Sassuolo avrebbe anche segnato un'altra rete se Pairetto non fosse stato generoso nei confronti dello stesso Parisi e della Fiorentina. Fortini: 5 Porta poco alla causa.

Gudmundsson: 4,5 Inizia a toccare palla a venti minuti dalla fine, quando non serve più a niente e la partita è bella che andata. Poi sono tutte palle corte, lente, spesso orizzontali.

Kean: 4,5 Tre tentativi in cui non c'entra mai la porta avversaria. Sparisce totalmente dal campo con 30 minuti d'anticipo rispetto alla fine della partita.

Vanoli: 3 Come i gol presi in quella che doveva essere una finale. E anche come la difesa, che fa acqua da tutte le parti, ma che viene tenuta con lo stesso assetto, come se fosse un obbligo sindacale. E tre, come le azioni, degne di nota, fatte dalla sua (non) squadra in 100 minuti di gioco. Avrebbe dovuto dare un qualcosa di più, si è limitato ad imitare in tutto e per tutto, risultati compresi, quanto fatto da Pioli.