Ma come sta Commisso? Le condizioni di salute del numero uno viola. E per rivederlo a Firenze potrebbero volerci mesi

Quando le cose non vanno bene e si vive una situazione di difficoltà, la presenza di un leader è fondamentale per cercare di risollevare le sorti. In una squadra di calcio quel leader è il proprietario, nella fattispecie della Fiorentina, Rocco Commisso.

Un'assenza che pesa

La sua lontananza da Firenze pesa e non poco in questo momento. Le videochiamate, che pure si ripetono assiduamente, non sono la stessa cosa.

Come sta Commisso?

Ma come sta il numero uno viola? Su La Repubblica di oggi, si legge che il fondatore e amministratore delegato di Mediacom non sta bene e fino a quando non sarà perfettamente in grado di camminare, non tornerà a Firenze. Potrebbero volerci anche mesi prima di questa evenienza e a quel punto la Fiorentina potrebbe trovarsi in una situazione ancora più difficile.