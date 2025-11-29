Molto dura l'analisi di Enzo Baldini a Radio Bruno, circa l'attuale situazione della Fiorentina che però sarebbe da imputare in gran parte proprio all'ambiente viola:

"Sono convinto che la Fiorentina sia la principale candidata a retrocedere e sono convinto anche che le chiavi della Fiorentina verranno consegnate presto al sindaco e noi ci troveremo col cerino in mano. Perché con uno stadio in quel modo sarà difficile trovare una nuova proprietà. Negli ultimi 46 anni la Fiorentina ha avuto grandissime proprietà, a partire dai Pontello a Cecchi Gori che ha portato i più grandi calciatori del mondo e noi, quando è andato in difficoltà, l’abbiamo anche offeso.

E’ arrivata la famiglia Della Valle, fiore all’occhiello d’Italia, che ci ha portati spesso in Champions e chissà fin dove senza Ovrebo. Siamo andati a prenderlo in giro con le monetine. E’ arrivato un signore come Commisso che ha speso malissimo tantissimi milioni e non abbiamo avuto pace finché non siamo riusciti a mandare via Italiano, Palladino, il direttore sportivo e ora ci troviamo al Viola Park soli, con giocatori che fanno quello che vogliono. Non c’è più Barone che si faceva sentire".