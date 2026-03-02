Udinese-Fiorentina, segui la DIRETTA testuale di Fiorentinanews.com
Per non perdervi nessun momento saliente della diretta cliccate su F5 o aggiornate la pagina se utilizzate un dispositivo portatile.
Udinese-Fiorentina
Inizia stasera il marzo calcistico della Fiorentina, che torna in campo in Serie A dopo il passaggio del turno, ben sudato, in Conference contro lo Jagiellonia. Gli uomini di Vanoli saranno in visita al Bluenergy Stadium per la sfida contro l'Udinese, valevole per la 27sima giornata di campionato: dolci ricordi per i viola, che proprio contro i bianconeri hanno trovato la prima vittoria stagionale in Serie A trionfando al Franchi per 5-1 lo scorso 21 dicembre. Di fronte l'armata di Runjaic, che viene da tre sconfitte consecutive, ma che al contempo arriva alla sfida odierna con tre giorni di riposo in più rispetto alla Fiorentina.
Fischio d’inizio alle ore 20.45, l’arbitro sarà il sig. Luca Pairetto della sezione di Nichelino. Fiorentinanews.com offrirà come di consueto la diretta testuale dell’incontro, con spazio alle parole dei protagonisti nel pre e post gara.