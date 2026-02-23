Le nostre PAGELLE: Kean si trova servito il tris su un piatto d'argento, Ranieri e una scivolata che vale un gol

De Gea: 6 Un paio di palle vaganti nei pressi della sua porta e lui decide di restare piantato sulla linea. Però ne blocca anche due di palle difficili nel finale.

Dodo: 6 La prima volta che decide veramente di penetrare in area di rigore arriva a cadere a terra chiedendo il penalty. Mariani non è dello stesso avviso e lo ammonisce per simulazione. L'intesa con Harrison resta da registrare. Però è davvero bravo al 65' ad evitare di fare arrivare il pallone a Meister a due passi dalla porta viola e al contempo evitare l'autogol. Comuzzo: SV.

Pongracic: 6,5 Versione colonna, con poche, pochissime sbavature.

Ranieri: 7 Un famoso modo di dire calcistico recita più o meno così: difensore scivoloso, difensore pericoloso. Ma il suo intervento in scivolata al 54' su Meister vale tanto, forse addirittura come un gol.

Parisi: 6 La gamba ce l'ha, ma non affonda e quando decide di mettere la palla è sempre sul portiere.

Ndour: 6,5 Nel primo tempo è forse la sopresa di serata; recupera, si inserisce e tira pure. Però non dura. Il secondo tempo ritorna ad un ritmo a lui più consueto però costringe Nicolas a compiere la parata più difficile di tutta la sua partita.

Fagioli: 7 Al netto di un pallone perso pericoloso nel secondo tempo, per larghi tratti prende letteralmente per mano la squadra. Fabbian: SV.

Brescianini: 6 Parte a mille all'ora, pronto ad infilarsi tra le maglie del Pisa. Serve una buona palla per la testa di Kean. Torna nei ranghi nella ripresa, come gran parte della squadra del resto.

Harrison: 5,5 Troppo scolastico, elementare e prevedibile nelle sue giocate con larga predilezione all'arretramento o, al limite, orizzontali. Se non devi tirare nemmeno mezza volta, non ha senso l'esterno a piede invertito.

Solomon: 6,5 Nel dribbling è davvero fulminante per gli avversari. Rapidissimo, la palla sparisce tra i suoi piedi. Gli manca l'affondo finale, che possa essere l'assist o il tiro in porta. Fazzini: 5,5 Fallisce un'opportunità clamorosa in pieno recupero.

Kean: 7 Si trova la possibilità di andare a segno per la terza volta consecutiva in campionato servita su di un piatto d'argento e la sfrutta. Un rimpallo lo mette nelle condizioni di insaccare da pochi metri, sbagliare per uno come lui un'occasione simile è impossibile. Va al tiro un altro paio di volte e fa tante cose utili per far salire la squadra. Piccoli: SV.

Vanoli: 6 L'obiettivo di questa gara è stato raggiunto. Sul come ci si potrebbe ragionare molto, ma sarebbero solo sofismi inutili, almeno in questo momento.