Dopo un avvio da superstar, la doccia fredda: c'è lesione per Martinelli, la Sampdoria perde il suo portiere

Ci aveva messo pochissimo Martinelli ad ambientarsi alla Sampdoria: dopo aver guardato i compagni dalla panchina nelle prime due uscite, è stato schierato nelle successive cinque e i suoi non hanno mai perso. Tuttavia, arrivano brutte notizie per il talento di proprietà della Fiorentina.

C'è lesione

La Sampdoria infatti comunica che, dopo averlo sottoposto agli esami strumentali del caso, per Tommaso Martinelli si tratta di una lesione di primo grado al retto femorale destro occorsa nella partita di sabato scorso, vinta per 1-0 contro il Padova. Il ragazzo ha già avviato l'iter fisioterapico per tornare al meglio.

Piccolo stop

Non si tratterà di uno stop lungo - i tempi di recupero si aggirano sulle due settimane -, ma resta l'amaro in bocca per un classe 2006 che era partito benissimo e si vede costretto ai box dopo appena un mese. Al suo ritorno, però, non ci saranno dubbi: ci tornerà lui tra i pali del Ferraris.