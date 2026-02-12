Vanoli rischia, due chance per salvare una panchina che traballa. Il nome in cima alla lista per il futuro

Vanoli rischia l'esonero, lo scriviamo da giorni, sperando che non accada. Ma le partite della sua Fiorentina contro Como e Pisa saranno decisive per la sua panchina e non potrebbe essere altrimenti.

Non può bastare così

La media di un punto a gara (seppur migliore di quella di Pioli) non può bastare per salvarsi. Detto che qualche piccolo miglioramento lo si è visto, è chiaro e palese a tutti che non possa essere sufficiente questo. Anche perché nel mezzo c'è stata comunque una campagna acquisti invernale che ha portato a Firenze qualche giocatore in più e maggiore qualità. Basti pensare anche solamente a Solomon, calciatore che oggi sta facendo la differenza più degli altri.

Ricetta per la salvezza

Insomma, già a Como l'allenatore viola dovrà fare punti e dimostrare che ha la ricetta per uscire da questo momento delicatissimo. Era giustamente infuriato per le reti prese con il Torino, così come lo era dopo la gara col Cagliari. Tutto vero, tutto giusto. Ma a questo punto deve essere l'allenatore a trovare le soluzioni.

E Paratici, che arrivando lo ha difeso in tutto e per tutto, dovrà decidere partita dopo partita cosa fare e se intervenire, perché di punti in palio ne rimangono pochi, di giornate di campionato anche, e la classifica è sempre peggiore. Occorrerà non sbagliare più nessuna scelta, più nessuna valutazione se la Fiorentina vorrà salvarsi. Difficile dire, se le cose dovessero andare male, chi potrebbe arrivare sulla panchina viola. Sicuramente le conoscenze del nuovo direttore sportivo sono tantissime anche fuori dal giro gigliato. Senza dimenticare ancora una volta l'opzione Galloppa, che già si è seduto sulla panchina maggiore per una partita e che gode di grande stima in società e nel parco calciatori. Tutte le partite sono e saranno importanti. Ma le quattro dopo il Como, contro Pisa, Udinese, Parma e Cremonese diventeranno fondamentali.

Il nome in cima alla lista

Poi a giugno, se sarà ancora Serie A, il primo nome in cima alla lista di Paratici è uno: quello di De Zerbi. Ma ancora è troppo prematuro parlarne.