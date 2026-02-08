Il brutto gesto di Gineitis nei confronti del parterre di tribuna. Il lituano si "eccita" quando vede la Fiorentina

Croce e delizia, a differenza della Fiorentina attuale su cui andrebbe messa soltanto una bella ‘X’ sopra. Di chi stiamo parlando? Del centrocampista del Torino, Gineitis, che - a quanto pare - quando gioca al Franchi si esalta.

L'anno scorso in rete, quest'anno decisivo su assist

L'anno scorso la rete valida per il pareggio dei suoi contro la Viola di Palladino. Ieri sera l'assist su calcio di punizione per la capocciata di Maripan. Tuttavia, non è stato affatto sportivo l'atteggiamento mostrato dal lituano sul rettangolo di gioco.

Gesti di stizza… e non solo (purtroppo)

Pochi minuti prima di calciare la punizione vincente, era infatti stato ammonito per aver scagliato con violenza il pallone contro i cartelloni pubblicitari. Un gesto di stizza eccessivo. E dopo il gol al 93' del suo capitano…

Gineitis come El Cholo Simeone

Gesto de los huevos, per dirla alla spagnola, e per citare colui che ha reso celebre il toccarsi ‘los cojones’ per esultare dopo un gol, ovvero proprio il padre dell'attaccante del Toro Simeone. Gineitis, ammonito da Colombo, perché aveva calciato il pallone contro i cartelloni, si è toccato i genitali, a mo' di provocazione nei confronti del pubblico del parterre di tribuna, il quale lo aveva fischiato per l'atto antisportivo commesso pochi minuti prima.