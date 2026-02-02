Rugani arriva da infortunato: Le condizioni del difensore e i tempi di recupero

Daniele Rugani sarà il nuovo difensore della Fiorentina. Affare chiuso con la Juventus e il giocatore arriva a completare il reparto arretrato viola dopo la cessione di Pablo Mari e la chiusura del prestito con Mattia Viti.

L'infortunio e le condizioni

C'è un però che riguarda il bianconero: Rugani si è fatto male il 20 dicembre scorso, procurandosi una lesione di medio grado al gemello mediale della gamba destra. E' in fase di recupero e questa è una settimana chiave in questo senso. E' più probabile che non possa essere utilizzabile contro il Torino che il contrario.

Più Como che Torino

Più facile dunque che possa essere tra i convocati per la successiva trasferta della squadra, quella contro il Como del 14 febbraio.