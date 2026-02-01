Rugani ad un passo dalla Fiorentina! Accordo totale tra tutte le parti. Ecco i dettagli dell'operazione

Come riporta il noto esperto di mercato Alfredo Pedullà sul proprio profilo X, la Fiorentina sembra finalmente in chiusura del tanto ricercato colpo in difesa. L'uomo scelto dalla dirigenza gigliata è il centrale bianconero Daniele Rugani.

La formula dell'operazione

Sembrava essere sfumato a causa della volontà del giocatore di trasferirsi alla Lazio. L'affare saltato con i biancocelesti ha però rimesso in pista i viola che in poche ore hanno trovato l'accordo totale con la Juventus. Secondo Pedullà si tratterebbe di un altro prestito con diritto di riscatto, che si trasforma in obbligo in caso di salvezza dei viola.

Il consenso del giocatore

Dopo ore di tentennamenti anche il giocatore ha dato il via libera all'affare. Non c'è più nessun ostacolo per la chiusura della trattativa e con ogni probabilità Rugani sarà un nuovo giocatore viola!