Cremonese-Fiorentina: segui la diretta testuale della partita su Fiorentinanews.com

La Fiorentina è pronta a tornare in campo questa sera alle ore 20:45 allo Zini di Cremona per la sfida fondamentale che aspetta i viola contro la Cremonese.

Una partita che mette in palio punti importantissimi in chiave salvezza, con grigiorossi e viola separati da un solo punto in classifica. Come al solito Fiorentinanews.com vi dà l'opportunità di seguire la diretta testuale del match sul proprio sito, con ampio pre e post partita, le pagelle e le parole dei protagonisti. Per aggiornare la diretta premere il tasto F5 del proprio PC o refreshare la pagina web corrente.