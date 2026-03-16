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La Cremonese perde Vardy. Assenze importanti tra i convocati grigiorossi

Claudio Tirinnanzi /
Jamie Vardy
L'attaccante Jamie Vardy

Tra i convocati dall'allenatore della Cremonese Nicola in vista della partita contro la Fiorentina, non c'è l'attaccante inglese Vardy a causa di un trauma contusivo alla coscia riportato contro il Lecce

Altre assenze

Altre assenze importanti sono quelle di Pezzella (squalificato), Baschirotto e Collocolo.

La lista

Questa è la lista completa: 

PORTIERI
1 Audero, 16 Silvestri, 69 Nava 

DIFENSORI  
5 Luperto, 15 Bianchetti, 23 Ceccherini, 24 Terracciano, 30 Faye, 55 Folino

CENTROCAMPISTI  
2 Thorsby, 4 Barbieri, 7 Zerbin, 22 Floriani Mussolini, 27 Vandeputte, 29 Maleh, 32 Payero, 33 Grassi, 38 Bondo

ATTACCANTI  
9 Djuric, 14 Moumbagna, 77 Okereke, 90 Bonazzoli, 99 Sanabria

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