La Cremonese perde Vardy. Assenze importanti tra i convocati grigiorossi
L'attaccante Jamie Vardy
Tra i convocati dall'allenatore della Cremonese Nicola in vista della partita contro la Fiorentina, non c'è l'attaccante inglese Vardy a causa di un trauma contusivo alla coscia riportato contro il Lecce.
Altre assenze
Altre assenze importanti sono quelle di Pezzella (squalificato), Baschirotto e Collocolo.
La lista
Questa è la lista completa:
PORTIERI
1 Audero, 16 Silvestri, 69 Nava
DIFENSORI
5 Luperto, 15 Bianchetti, 23 Ceccherini, 24 Terracciano, 30 Faye, 55 Folino
CENTROCAMPISTI
2 Thorsby, 4 Barbieri, 7 Zerbin, 22 Floriani Mussolini, 27 Vandeputte, 29 Maleh, 32 Payero, 33 Grassi, 38 Bondo
ATTACCANTI
9 Djuric, 14 Moumbagna, 77 Okereke, 90 Bonazzoli, 99 Sanabria
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