Il recupero all'ultimo tuffo e una scelta difficile da prendere. Il baby di scorta chiamato per sicurezza

All'ultimo tuffo sì, ma pur sempre recupero. Moise Kean è con la Fiorentina nella delicatissima trasferta di Cremona, ma quella che lo riguarda è una scelta difficile da prendere: farlo partire subito o ripetere quanto successo all'andata proprio coi grigiorossi?

Replay dell'andata?

Se vi ricordate bene, in quell'occasione titolare fu messo Roberto Piccoli con Kean subentrante nell'ultima parte della gara e decisivo per le sorti del match con il gol segnato al 92', quindi in pieno recupero.

C'è anche l'attaccante della Primavera

Per sicurezza e per non saper né leggere, né scrivere, Vanoli si è portato con sé pure il giovane attaccante della Primavera, Riccardo Braschi, che giovedì ha fatto, sia pur per pochi minuti, il suo esordio in maglia viola.

La Fiorentina vive ormai di provini relativi al suo centravanti principale e anche oggi Kean verrà provato per capire un po' meglio le sue condizioni, anche se la sua presenza in gruppo ieri e la sua convocazione sono stati due bei segnali.