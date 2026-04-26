I fischi assordanti, Vanoli si accorge dell'errore nella sostituzione e Mandragora non la prende bene. La ricostruzione

C'è stato un episodio particolare al 66esimo di Fiorentina-Sassuolo. Vanoli comanda i primi due cambi della partita: dentro Fazzini e Fabbian, fuori Harrison e Fagioli.

Il cambio per Fagioli. O forse no

O almeno così era stato indicato dalla lavagnetta luminosa del quarto uomo. Quando Fagioli si accorge del numero 44 apparire in rosso sull'indicazione luminosa, si avvia a testa bassa verso la panchina. Il Franchi reagisce con una bordata di fischi, non per il centrocampista quanto per la decisione del cambio.

La reazione di Mandragora

Vanoli si accorge così dell'errore di comunicazione che c'è stato con il team manager, che è colui che prepara la lavagnetta con i numeri per il quarto uomo. Il cambio è per Mandragora, che esce dal campo altrettanto nervoso. Pochi istanti dopo il cambio e la reazione non pacata del centrocampista viola, ecco il chiarimento con Vanoli. Tutto rientrato, nessun caso.