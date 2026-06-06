Stadio Franchi, la posa dei gradoni ultimata e i prodromi della copertura. E dietro alla Fiesole... FOTO FN

Il direttore generale della Fiorentina, Alessandro Ferrari, e il direttore sportivo viola, Fabio Paratici, voleranno negli Stati Uniti a stretto giro di posta per incontrare il presidente Giuseppe Commisso e la madre Catherine.

Tra i temi che verranno affrontati in questo meeting c'è anche quello dello stadio Artemio Franchi, per il quale la Fiorentina ha già manifestato il proprio interesse a partecipare, economicamente, alla seconda fase dei lavori.

Gradoni

La prima fase intanto va avanti, è stata praticamente completata la posa dei gradoni della nuova Fiesole, salvo le ultimissime file, quelle che verranno assemblate quando non servirà più lasciare lo spazio per i mezzi da lavoro dietro la porta. Completate anche alcune rifiniture della stessa gradinata come gli accessi.

Copertura e allargamento cantiere

Ma è anche dietro alla vecchia Fiesole che ci sono tante novità. Il cantierone si è allargato perché proprio lì va in scena l'assemblaggio di molti elementi che serviranno per la copertura di mezzo stadio (Fiesole, una parte della Maratona e una parte della tribuna). Copertura della quale già si vedono i prodromi sopra al settore che ospiterà la parte più calda del tifo viola.

Così come è iniziata anche la sistemazioni di alcuni spazi esterni che saranno indispensabili non appena verrà aperta al pubblico questa parte ora interessata dai lavori.